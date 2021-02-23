Лондон, , 12:34 — REGNUM Антимонопольный суд Великобритании отказался от дальнейшего рассмотрения иска разработчика видеоигр Epic Games к американской компании Apple. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Конфликт между Epic Games и Apple разгорелся в 2020 году, когда разработчики разработчик видеоигр ввёл внутренние платежи в популярной видеоигре Fortnite, чтобы обойти комиссионные сборы в размере 30% в магазине приложений Apple App Store. В ответ Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений.

Epic Games постаралась оспорить это решение, подав иск против Apple в нескольких странах. 22 февраля в антимонопольном суде Великобритании отказались от дальнейшего рассмотрения этого иска, завив, что лучшей площадкой для этого спора является суд США. Решение по аналогичному иску Epic Games против компании Google, владеющей магазином приложений Play Store, в антимонопольном суд Великобритании не принято.

«Мы будем настойчивы в нашем стремлении положить конец антиконкурентной практике Apple и Google и продолжим бороться за более справедливое распространение приложений во всем мире», — прокомментировали в Epic Games.

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