Оренбург, , 12:32 — REGNUM На месте взрыва газопровода в Оренбургской области удалось ликвидировать утечку газа и возобновить транзит голубого топлива в Казахстан по запасной схеме. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Напомним, что взрыв произошел на магистральном газопроводе в Илекском районе Оренбургской области в 6−7 километрах от села Мухраново.

Из-за взрыва был остановлен транзит газа в Казахстан. На место происшествия были оперативно стянуты аварийные бригады, которые оперативно приступили к ликвидации аварии.