Волгоград, , 12:31 — REGNUM За минувшие сутки 211 носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области — на три больше, чем сутками ранее, сообщили 23 февраля ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Скончались шесть пациентов.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждены 48 тыс. 407 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 46 тыс. 279 человек, в том числе 197 — выписаны за истекшие сутки.

Зарегистрированы шесть летальных исходов. Таким образом, от осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 744 пациента.