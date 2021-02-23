Белгород, , 12:30 — REGNUM В Белгородской области 23 февраля подтверждены 109 случаев заражения коронавирусом, что на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 52 человека, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения достигло 30 тыс. 948. Выздоровели 28 тыс. 170 человек.

Зарегистрирован один летальный исход, таким образом с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 474 человека.