Рязань, , 12:29 — REGNUM Ещё 83 носителя коронавируса выявлены в Рязанской области 23 февраля, что на пять меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны 73 пациента, зарегистрированы три летальных исхода.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,3%. Всего в Рязанской области подтверждены 24 тыс. 129 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 22 147 человек. В лечебных учреждениях находится 361 пациент с COVID-19, из них 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались три человек. Всего зафиксирован 281 смертельный случай от осложнений, вызванных коронавирусом.