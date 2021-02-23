Брянск, , 12:28 — REGNUM В Брянской области 23 февраля подтверждены 103 случая заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 715 тестов на COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлены 32 тыс. 388 носителей инфекции. Выздоровели 31,5 тысячи человек, из них 125 пациентов выписаны за последние сутки.

В целом в регионе проведено 453 тыс. 972 исследования на коронавирус.