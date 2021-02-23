Аделаида, Австралия, 23 февраля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла японской спортсменке Мисаки Дои в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде. Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Shev123 Анна Блинкова

Спортсменка из России уступила японской теннисистке в трех сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 2:6.

Соперницы провели на корте 2 часа 29 минут. За этот временной отрезок Блинкова подала навылет пять раз, шесть раз ошиблась при подаче и смогла реализовать три из 11 возможных брейк-пойнтов. Ее оппонентка за это же время два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов.

Отметим, Анна Блинкова была последней из российских теннисисток на турнире WTA в Аделаиде. Мисаки Дои в следующем матче встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.