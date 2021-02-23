Санкт-Петербург, 23 февраля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в День защитника Отечества, 23 февраля 2021 года, возложил цветы к подножию обелиска «Городу-Герою Ленинграду» на площади Восстания в центре Северной столицы. Выступив на памятной церемонии, градоначальник фактически отверг идею о демонтаже этого монумента с тем, чтобы вернуть на площадь конную статую императора Александра III.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Обелиск «Городу-Герою Ленинграду» и участники акции «Бессмертный полк»

Как сообщало ИА REGNUM, год назад, в феврале 2020 года, бывший министр культуры, а ныне помощник президента РФ Владимир Мединский публично одобрил идею вернуть на площадь Восстания (до 1918 года — Знаменская площадь) монумент императору Александру III и предложил петербуржцам обсудить эту идею.

Однако сегодня Беглов недвусмысленно выразил своё негативное отношение к этому предложению, подчеркнув, что обелиск в честь города-героя Ленинграда должен стать одним из тех мест в Петербурге, где традиционно чествуется подвиг защитников Отечества.

«Эта стела, установленная в канун 40-летия великой Победы, в последнее время оставалась незаслуженно забытой, — заявил Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного. — В День Победы, в день начала Великой Отечественной войны, в блокадные даты мы традиционно проводим торжественно-траурные мероприятия на Пискаревском кладбище или у монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. 23 февраля мы чествуем не только тех, кто носит или носил погоны, а защитников страны в самом широком смысле слова. Обелиск «Городу-Герою Ленинграду» на площади Восстания — это памятник всем героям нашей страны. Считаю, что это очень точный символ Дня защитника Отечества».

Беглов предложил организовывать возложение цветов у подножия стелы «Городу-Герою Ленинграду» на площади Восстания не только в День защитника Отечества, но и в День героев Отечества (9 декабря) и День народного единства (4 ноября).

Как напомнил губернатор Петербурга, пьедестал обелиска «Городу-Герою Ленинграду» сложен из основания стоявшего здесь ранее памятника Александру III — императору, при котором Россия не вела ни одну войну.

Памятник Александру III был открыт на Знаменской площади в 1909 году и демонтирован в 1937 году. В настоящее время статуя без пьедестала стоит во дворе Мраморного дворца Русского музея. Обелиск «Городу-Герою Ленинграду» установили на площади Восстания в 1985 году.

Дискуссии о возвращении памятника императору на историческое место активизировались в конце 2019 года. Стелу с площади Восстания предлагалось перенести на площадь Мужества на границе Выборгского и Калининского районов. От этой площади идет проспект Непокорённых, на котором находится Пискарёвское мемориальное кладбище.

Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Санкт-Петербурге готов был за собственный счет произвести все работы. Однако эту идею официально не поддержали ни в Смольном, ни в Комитете по охране памятников (КГИОП).

Среди членов Совета по культурному наследию при правительстве Санкт-Петербурга проводили опрос о том, как они относятся к переносу памятника Александра III из двора Мраморного дворца куда бы то ни было, и только один голос был подан «за».

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В январе 2020 года аппарат вице-губернатораНиколая Линченко сообщил, что перенос стелы «Городу-Герою Ленинграду» — противозаконен, а памятник императору Александру III находится сейчас в таком состоянии, что перемещать его нецелесообразно.

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В свою очередь Владимир Мединский, поддержавший идею замены памятников, говорил о том, что фигура Александра III противоречива и итоги его деятельности неоднозначны, но этот император много сделал для своей страны и народа.