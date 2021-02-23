Минск, , 13:01 — REGNUM Министерство экономики Белоруссии ожидает в первом квартале 2021 года рост ВВП на 0,3−0,5%, заявил 23 февраля министр экономики Александр Червяков, сообщает БелТА.

По словам министра проблемы минувшего, 2020 года, перешли в 2021 год. Этим он пояснил то, что в январе сфера услуг дала «отрицательный результат». Вместе с тем, по словам министра, в целом прирост экономики составил более 1%. Он подчеркнул, что на прирост экономики особо повлияли ключевые отрасли промышленности — нефтяная, производство калийных удобрений и деревообработка. Также положительно по словам Червякова сказалась и IT-сфера.

«По нашим оценкам, в первом квартале будем иметь прирост порядка 0,3−0,5%», — добавил он.

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