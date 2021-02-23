Лондон, , 12:36 — REGNUM В случае отставки Жозе Моуринью, новым главным тренером лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» может стать Юлиан Нагельсман, в настоящее время являющийся главным наставником команды «РБ Лейпциг». Об этом 23 февраля сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, руководство лондонской команды дало Моуринью 12 дней для того, чтобы исправить сложившуюся с командой ситуацию и за это время «Тоттенхэм» сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергом» и три матча английской Премьер-лиги.

Уточняется, что в случае, если команда потерпит неудачу, руководство лондонского клуба намерено попытаться договориться с Нагельсманом.

Отметим, «Тоттенхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате Англии и находится на девятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 36 очками после 24 туров. Также 10 февраля лондонская команда проиграла ливерпульскому «Эвертону» (4:5) в овертайме в матче 1/8 финала Кубка Англии и выбыла из дальнейшего розыгрыша.