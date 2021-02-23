Оренбург, , 12:06 — REGNUM В Оренбургской области на территории Илекского района сегодня, 23 февраля, произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Жертв и разрушений нет. Участок, где произошла авария, находится вдалеке от населенных пунктов.

ЧП произошло на ответвлении от газопровода Оренбург — Новопсков. Магистральный газопровод предназначен для снабжения Илекского района, части Оренбургского района, части Соль-Илецкого района и транспортировки газа в Казахстан.

В настоящее время утечка газа ликвидировна. Газ пустили по запасной схеме. Кроме того, организован подвоз компримированного природного газа для снабжения населенных пунктов.

На месте взрыва на федеральном магистральном трубопроводе работают региональные службы, специалисты минприроды области, ремонтные бригады, экологи. По предварительным оценкам, на устранение последствий аварии потребуется два дня.