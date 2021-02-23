Москва, , 12:05 — REGNUM В Российской Федерации впервые с октября 2020 года выявили за сутки менее 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованные сегодня, 23 февраля.

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Согласно данным штаба, за сутки в 84 регионах России выявлено 11 823 новых случая заражения. Таким образом, с начала пандемии общее число выявленных случаев заражения составило 4 189 153.

Впервые с октября 2020 года за сутки выявлено менее 12 тысяч случаев заражения за сутки.

Также известно, что с начала пандемии от коронавирусной инфекции смогли излечиться 3 739 344 человек.