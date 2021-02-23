Пекин, 23 февраля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Совокупные затраты на интегральные микросхемы в Китае в 2020 году составили $143,4 млрд. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании IC Insights.

Микросхема

Рынок микросхем Китая стал крупнейшим в мире в 2005 году, после чего продолжил стабильно расти. В 2020 году совокупные расходы на микросхемы в Китае выросли на 9% в годовом исчислении.

По оценкам IC Insights, около 60% закупаемых в Китае микросхем устанавливались в электронные устройства, которые позже экспортировались. Соответственно, для поставок готовых устройств на внутренний рынок использовалось 40% всех закупленных микросхем.

Отмечается, что из проданных в 2020 году в Китае интегральных микросхем только 15,9% были произведены на внутреннем рынке. Если не учитывать иностранные компании, которые имеют в Китае производственные линии, то доля произведённых китайскими организациями микросхем составила 5,9% от общего рынка страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года главный исполнительный директор подразделения Huawei по потребительскому бизнесу Ричард Ю призвал китайские компании нарастить собственное производство микросхем.