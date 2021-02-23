Тюмень, , 11:57 — REGNUM В Курганской, Тюменской и Омской областях МЧС закрыло движение для всех транспортных средств на региональных автомобильных дорогах. По возможности лучше отказаться от поездки, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

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Причина ограничения движения — ухудшение погодных условий: усиление ветра, верховая и низовая метель, буран. Водителям, направляющимся по Курганской области в сторону Тюмени и Омска через границу с Казахстаном, необходимо это учитывать.

В связи с закрытием движения в Северо-Казахстанской области Казахстана, подрядная организация «Уралавтодор» усилила дежурное патрулирование по автодороге Р-254 «Иртыш» от Кургана до автомобильного пункта пропуска Петухово.