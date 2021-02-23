Москва, , 11:49 — REGNUM Из-за взрыва на магистральном газопроводе в Оренбургской области транзит газа на территорию Казахстана прекращен. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба министерства энергетики России.

Напомним, что ранее стало известно о взрыве на магистральном газопроводе в Илекском районе Оренбургской области. Уточняется, что взрыв произошел в 6−7 километрах от села Мухраново. Пострадавших и погибших нет.

Сейчас из-за взрыва прекратился транзит газа в Казахстан.