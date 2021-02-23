Киев, , 11:50 — REGNUM Украина 22 февраля зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения, сообщили 23 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

«Вакцина, Oxford / AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия), имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована», — сообщили в минздраве Украины.

Oxford/AstraZeneca (Covishield), по информации министерства, подала заявку на регистрацию 15 февраля, а на Украине действует закон, в соответствии с которым упрощается процедура регистрации вакцины от коронавируса, и срок регистрации, таким образом, сокращается до пяти рабочих дней.

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Напомним, ранее стало известно, что на Украину 23 февраля могу доставить первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca.

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Отметим, Украина имела возможность получить от России технологии и производить на своих мощностях в Харькове российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», однако в Киеве отказались от российской вакцины. На текущий момент в стране так и не начата вакцинация, несмотря на то, что старт вакцинации от коронавируса на Украине был запланирован на середину февраля. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский не видит повода нервничать в связи с вакциной от коронавируса, ни одна партия которой в страну поставлена пока еще не была.