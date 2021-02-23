Санкт-Петербург, 23 февраля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на Серафимовском мемориальном кладбище возложил цветы к мемориалу, возведенному у могил пожарных, погибших при тушении огня и спасении людей в гостинице «Ленинград». Сегодня, 23 февраля 2021 года, исполнилось ровно 30 лет со дня той трагедии.

Gov.spb.ru Мемориал у могил пожарных на Серафимовском кладбище Петербурга

В тот трагический день в борьбе за жизни постояльцев и персонала гостиницы погибли девять ленинградских пожарных. Это была самая крупная потеря в рядах пожарных города на Неве за все послевоенные годы. Кроме пожарных жертвами ЧП стали один милиционер и шесть постояльцев отеля.

«Огнеборцы с честью выполнили свой долг», — сказал губернатор.

В Петербурге 23 февраля является Днём памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга.

С 1995 года в память о погибших пожарных ежегодно проводится Международный турнир по мини-футболу среди огнеборцев из регионов России и зарубежных стран.

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До сих пор не проясненные до конца обстоятельства пожара в гостинице «Ленинград» сделали его одним из страшных символов 1991 года — последнего года существования СССР.