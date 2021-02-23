Москва, , 11:32 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлено 11 823 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 11 823 новых случая заражения коронавирусом выявлены в 84 субъектах Федерации — в Чукотском автономном округе новых случаев не выявлено. Из них 11,1% не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 417 человек. Выздороветь от COVID-19 за день смогли 12 956 человек.

Наибольший суточный прирост числа выявленных случаев заражения наблюдается в Москве — 1198 случаев, на втором месте — Санкт-Петербург — 913 случаев. Далее следуют: Московская область (732), Нижегородская область (409), Ростовская область (309).