Лос-Анджелес, США, , 11:53 — REGNUM Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» переиграл в овертайме команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой гостей со счетом 124:127 в овертайме.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник Брэдли Бил, набравший за игру 33 очка. Его одноклубник — разыгрывающий Расселл Уэстбрук — остановился в шаге от трипл-дабла с 32 очками, 14 подборами и девятью результативными передачами.

В составе «Лейкерс» самым результативным стал легкий форвард «Уизард» Леброн Джеймс, также остановившийся в шаге от трипл-дабла с 31 очком, девятью подборами и 13 результативными передачами. Его коллега по команде — центровой Монтрезл Харрелл — немного не добрал до дабл-дабла с 26 очками и девятью подборами

Отметим, в следующем матче «Вашингтон», для которого это пятая подряд победа, сыграет 24 февраля с командой «Лос-Анджелес Клипперс». «Лейкерс», потерпевшие третье поражение подряд, в следующий раз встретятся с клубом «Юта Джаз» в этот же день.