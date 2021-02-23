Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки лабораторно подтвердили 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 февраля в федеральном оперативном штабе. Это на три случая меньше, чем сутками ранее.

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Больше всего новых носителей за сутки выявлено в городах Гатчина (15), Всеволожск (10) и Сланцы (9).

Всего за время пандемии в регионе обнаружили 35 266 случаев заражения коронавирусом. Из числа тех, у кого развилась болезнь COVID-19, уже выздоровели 31 690 человек, в том числе 94 пациента были выписаны за минувшие сутки.

Смертность от ковида за сутки составила в Ленобласти девять случаев, это на два летальных исхода больше, чем в предшествующие сутки. Всего жертвами пандемии в регионе стали 599 человек.

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