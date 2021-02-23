Краснодар, , 11:27 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 157 новых случаев заражения, данные за минувшие сутки 23 февраля опубликовал региональный оперативный штаб.

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»В Краснодаре положительный тест на COVID-19 получили 52 человека, в Сочи — 21, в Анапе — девять, в Новороссийске — восемь. В Геленджике и Апшеронском и Тихорецком районах по шесть новых случаев. В Динском и Темрюкском районах заболели по пять жителей, в Армавире, Отрадненском, Усть-Лабинском, Славянском районах — по четыре», — уточнили в оперштабе.

С 12 марта 2020 года на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус получили 37 659 человек. Выздоровели, по данным на 23 февраля, 31 836 жителей, в том числе 250 выписаны за последние сутки. Скончались 1854 человека с подтвержденным коронавирусом.

В ковид-госпиталях Краснодарского края продолжают лечение 1144 человека, 71 пациент находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, два пациента — на ЭКМО.