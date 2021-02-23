Днепропетровск, Украина, , 11:51 — REGNUM В городе Днепропетровске ученик школы №11 спровоцировал конфликт с украинским военными на уроке патриотического воспитания из-за их разговора на русском языке. Об этом сообщил отец школьника Алексей Пономаренко на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам мужчины, 18 февраля в школу во время одного из уроков прибыла группа, состоящая из семи военных, представляющих высшие военные учебные заведения. Первый представитель военного вуза из Львова выступил по его словам на «ломанном» украинском языке и претензий к нему не возникло. Следующий военный из Киева попросил выступить на русском языке. На что все, и учителя, и ученики в классе промолчали, кроме сына автора — Михаила, который ответил, что он против и попросил его продолжать выступление на украинском языке. По словам мужчины, военный «скривился», но продолжил выступление на государственном языке.

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Аналогично началась ситуация с третьим выступающим из Харькова, который попросил выступить на русском, но сын автора Михаил также попросил его выступить на украинском языке. Тогда военный поинтересовался, почему ученик такой принципиальный, на что школьник достал телефон и собрался снимать выступление военного на видео. В ответ на это военнослужащий заявил, что принципиально будет выступать на русском языке. На что ученик 11 класса задал ему вопрос, действует ли военный согласно уставу и Конституции Украины или представляет вооруженные силы России. Это побудило перейти выступающего на «корявый» украинский.

После аналогичного возражения школьника на просьбу выступить по-русски очередного выступающего не выдержал представитель самарского районного военкомата, который организовал мероприятие. Он вместе с докладчиком из Харькова, по словам отца школьника, пытались «морально съесть» его сына. Мужчина заявил, что его сына назвали «упоротым свидомым» и предложили провести с ним беседу об уважении старших.

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Пономаренко также подчеркнул, что его сын Михаил является кандидатом в мастера спорта по боксу. В ответ ученик 11 класса заявил, что проведет с военным такую беседу, что того «вынесут из школы». Далее по словам автора все «перешли на эмоции», а его сын заявил военным, что они не имеют уважения ни к языку, ни к Украине и потребовал от них разговаривать на украинском языке. По словам мужчины в итоге администрация школы поддержала позицию его сына.

«Вопрос, какую же Украину мы собираемся построить с такими «военными» и «учителями». Неужели нельзя было подтянуть украиноязычных представителей, которые не позорили бы своей формы и придерживались бы своего устава и конституции Украины ?!» — спросил мужчина, добавив, что гордится поступком сына.

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