Воронеж, , 11:22 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 302 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 23 февраля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 22 февраля, сообщалось о 309 новых заразившихся, а 21 февраля подтвердили 329 новых случаев.

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Всего с начала пандемии в Воронежской области подтвердилось 66 374 случая заражения, выздоровели 60 149 человек.

В Воронежской области скончались 2218 пациентов с подтверждённым диагнозом СOVID-19, за сутки зарегистрировано семь новых смертельных исходов.