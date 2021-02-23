Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» намерен расторгнуть контракт со своим финским полузащитником российского происхождения Романом Ерёменко. Об этом 23 февраля сообщил комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

«Ростов и Роман Еременко близки к расторжению контракта. Контракт будет прекращен по обоюдному согласию», — говорится в сообщении.

Также Арустамян напомнил, что игрок 21 февраля не доиграл первый тайм матча 1/8 финала Кубка России с грозненской командой «Ахмат» и уточнил, что 33-летний футболист находится в составе «Ростова» уже два года и его текущий контракт рассчитан до 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Роман Еременко сыграл за «Ростов» в 16 матчах Российской Премьер-лиги и отметился в них одним забитым мячом и одним голевым пасом.