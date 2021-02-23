Оренбург, 23 февраля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области произошел взрыв на магистральном газопроводе. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба правительства области.

Fiveflower Взрыв газа

Сообщается, что взрыв произошел на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе. На место происшествия уже выехали спасательные бригады, а также региональные аварийные службы, специалисты минприроды области, газовики и экологи. Идет мобилизация сил для ликвидации аварии.

По предварительным данным, речь идёт о газопроводе, который принадлежит ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер координирует работу по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.