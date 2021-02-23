Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 913 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 23 февраля в федеральном оперштабе. Эта цифра — на 44 случая меньше, чем в предыдущие сутки. Уже три дня подряд в Северной столице выявляется менее тысячи новых случаев заражения в сутки.

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Смертность от COVID-19 в Петербурге, которая днем ранее оказалась самой высокой в стране, в этот раз «уступила» первую позицию Москве. За последние сутки в городе на Неве констатировали 41 летальный исход, это на шесть случаев меньше, чем в предыдущие сутки.

Процесс выздоровления от ковида остается на высоком уровне: в Петербурге за понедельник, 22 февраля, выписано 1723 человека.

Нарастающим итогом в Санкт-Петербурге зафиксировано 362 520 случаев заражения с марта 2020 года. Выздоровели 289 713 человек. Жертвами заболевания в Петербурге стали 10 875 человек.

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