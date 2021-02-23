Симферополь, , 11:10 — REGNUM В Республике Крым за последние сутки подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 22 февраля. Сутками ранее сообщалось о 86 новых пациентах.

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«За 22 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 63 выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всего с начала пандемии в Крыму подтверждено 35 395 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 31 071 человек. Скончались 904 человека, из них четыре вошли в статистику за последние сутки.