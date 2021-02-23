Хьюстон, США, , 11:19 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» уверенно переиграл команду «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась победой гостей со счетом 100:120.

Наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Буллз» Коби Уайт, который оформил в игре дабл-дабл с 24 очка и десятью подборами.

В составе «Портленда» самым результативным стал защитник Дэвид Нваба, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 22 очками и девятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Чикаго», для которого это вторая подряд победа, сыграет 25 февраля с командой «Миннесота Тимбервулвз». «Хьюстон» потерпел восьмое поражение подряд и в следующий раз встретится с клубом «Кливленд Кавальерс» в этот же день.