23 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

Авигдор Эскин, , 16:32 — REGNUM Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с бывшим премьером Ираклием Гарибашвили, находившимся до сего дня на посту министра обороны. 89 депутатов проголосовали за новый правительственный кабинет, и только двое против. Как известно, всего в парламенте Грузии числятся 150 депутатов, но практически все оппозиционные фракции бойкотируют его заседания. И вышло, что в парламенте Грузии заседает «Грузинская мечта» в печальном одиночестве.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем выступлении новый премьер повторил основные положения доктрины партии Бидзины Иванишвили о стабильном и мирном существовании Грузии после смены власти в стране восемь лет назад. Гарибашвили подтвердил намерения двигаться в направлении вступления в НАТО и присягнул особым отношениям с США. Он также обвинил «неконструктивные силы» внутри Грузии» (т.е. правительство Саакашвили) в развязывании конфликта с Россией в 2008 году.

Последнее — не совсем типичное высказывание для представителя грузинской верхоуставщины. Обычно там ограничиваются темой отторгнутых территорий. Тем не менее Гарибашвили не призвал к началу прямого политического диалога с Россией. Помнится, как после его вступления на пост премьера в первый раз, в 2015 году, президент Путин предложил ему встречу для обсуждения нормализации отношений, но тот уклонился тогда. Нет никаких оснований полагать, что на этот раз Ираклий Гарибашвили проявит готовность к диалогу.

Ираклий Гарибашвили (сс) Saeima

Восемь с половиной лет бразды правления в Грузии держит миллиардер Бидзина Иванишвили. Это было на начальных порах бестревожное время в российско-грузинских связях. При полном застое в политическом диалоге экономическое сотрудничество развивалось, а поток туристов из России в год перевалил за миллион. И тут настал черед событий лета 2019 года, когда уличные выступления после инцидента с усаженным в председательское кресло парламента Грузии депутатом Госдумы Гавриловым были усугублены грубыми выпадами против России со стороны президента Саломе Зурабишвили. Тут сбылись предостережения широко известной в России Нино Бурджанадзе, лидера «Демократического движения — Единой Грузии». Экономическое сотрудничество оказалось хрупким и шатким без политической и государственной подпорки. Прямые рейсы между двумя странами были отменены, а накал напряженности поднялся до уровня кризиса при Саакашвили.

С тех пор Грузия немало переменилась. Внутренний кризис умножился экономическим обвалом по причине полного приостановления туристического потока в пору коронавируса. В 2020 году был зафиксирован рекордный за 26 лет экономический спад — минус 8%. Ход назад продолжается и в новом году.

Вступление в должность нового премьера произошло на гребне нового политического кризиса. Опальный оппозиционный авторитет от Национального движения Ника Мелия был обвинён прокуратурой в организации беспорядков, но был отпущен под залог. 1 ноября на акции протеста против фальсификации выборов Мелия демонстративно снял браслет, назначенный судом для контроля за его перемещениями. Тогда суд назначил ему высокий залог, но тот не внес его. А 16 февраля парламент Грузии лишил Мелию депутатского иммунитета, после чего суд дал распоряжение о взятии его под стражу. Тогда опальный депутат засел в штаб-квартире «Национального движения» с сотнями сторонников. Штурм здания мог закончиться кровопролитием. На месте уже стояли машины скорой помощи. И тут ушёл в отставку премьер-министр Георгий Гахария, не желавший идти на такие столкновения с оппозицией.

Ника Мелия среди протестующих на Руставели (с) facebook.com/Nika.Melia5

Премьер-министр Гарибашвили решился на арест Мелии сегодня рано утром. Это было его первым действием на посту премьера. Полиция применила перцовый газ. Никто не получил серьезных ранений. Сегодня ожидаются массовые демонстрации в Тбилиси, которые, скорее всего, продолжатся и далее.

Описанная череда событий помогает понять масштабы надлома системы власти в Грузии. Опытный политолог Петре Мамрадзе говорит прямо об угрозе ввержения страны в хаос, а эксперт по массовым коммуникациям доктор Лика Мукбаниани полагает, что нынешним лидерам лучше бы уступить место новым силам, а самим — сохранить статус советников.

Эффект отставки Гахарии и продолжающийся бойкот оппозицией парламента создают атмосферу неминуемости смены власти через новые выборы. Экономический обвал также способствует усилению протестных настроений.

А где в этих громадных кавказских потрясениях место России? Никто из Москвы не раздает пирожки на площади Свободы в Тбилиси. Тем не менее официальная Москва наблюдала за Грузией и проявляла молчаливую толерантность по отношению к режиму Иванишвили, довольствуясь экономическим взаимодействием. Результат такой политики оказался провальным. Открытое сотрудничество с «Альянсом патриотов Грузии» закончилось тем, что эта партия получила на выборах четыре места, а далее ее депутаты отказались от своих мандатов, но их заменили находившиеся на последующих местах деловые люди, которые вошли в парламент и поспешили поддержать идею вступления в НАТО.

Бидзина Иванишвили (сс) Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja

Выходит, возвращение самого Саакашвили или его идеологических соратников к власти в Грузии — это дело времени. Частичную ответственность несут за это те люди в Москве, которые делали из разу в раз ошибочные ставки. Учитывая перемены в структурах, способствующих установлению диалога с Грузией, самое время подойти к соделанному самокритично и внести поправки в избранную стратегию. Без политического сотрудничества между государствами нельзя ждать никакого потепления. Также стоит меньше времени уделять маргиналам, а активизировать сотрудничество с теми, кто готов к конструктивному диалогу с Россией.

Волна перемен в Грузии представляется в Москве мутной и «майданоподобной». Однако грядущая перестройка внутри Грузии может стать благоносным явлением, если Россия определит ясно собственные устремления в Кавказском регионе. Роль Грузии становится еще более весомой после поражения Армении. Обновленный подход может оказаться сейчас на удивление эффективным, учитывая скоростные перемены в Грузии и во всем Закавказье.