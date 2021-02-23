Тбилиси, , 10:56 — REGNUM В Тбилиси грузинский спецназ применил слезоточивый газ в офисе политической партии «Единой национальное движение» и задержал ее председателя Нику Мелию. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщают грузинские СМИ.

Сообщается, что рядом с офисом политической партии «Единое национальное движение» в столице Грузии наблюдаются многочисленные бригады скорой помощи и патрульной полиции. Отряд спецназа ворвался в комнату, где находился Мелия и задержал его. Силовикам пришлось применить перцовый газ.

Судя по кадрам с места событий, многим понадобилась медицинская помощь.

Сам Мелия перед тем как быть задержанным, заявил, что операция по его задержанию станет «концом режима Иванишвили».

Напомним, что партия «Единой национальное движение» — это партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Мелия утверждает, что во внутриполитической нестабильности в Грузии виновата Россия, и конкретно — депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). Именно после его визита в июле 2019 года в странен начались массовые беспорядки и антироссийские митинги. Хотя тогда Гавривлов приехал по приглашению грузинской стороны на Межпарламентскую ассамблею православия.