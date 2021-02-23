Донецк, 23 февраля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Украинские военные за сутки девять раз нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, ранение получил мирный житель, сообщили 23 февраля в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В зоне обстрелов оказались населенные пункты Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Яковлевка, Александровка, Безыменное, по которым вооруженные силы Украины выпустили 64 единицы боевых припасов.

В ходе обстрелов ВСУ выпустили восемь мин из миномета калибра 120 мм, совершили двадцать выстрелов из БМП-2, выпустили восемь мин из миномета калибра 82 мм, 23 гранаты — из гранатомета АГС, три гранаты — из гранатомета РПГ, две — из гранатомета СПГ. Также перемирие было нарушено обстрелами из стрелкового оружия.

«В результате обстрела н.п. Александровка осколочное ранение брюшной полости получил мирный житель 1998 г.р. Пострадавший доставлен в хирургическое отделение Центральной городской больницы № 14», — говорится в сообщении.

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