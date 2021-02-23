Солт-Лейк-Сити, США, , 10:40 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» уверенно переиграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась победой хозяев со счетом 132:110.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «джазменов» Донован Митчелл, который набрал за игру 23 очка.

В составе «Портленда» самыми результативными стали лёгкий форвард Гордон Хэйворд и разыгрывающий Ламело Болл, сумевшие набрать во встрече по 21 очку.

Отметим, в следующем матче «Юта», проигравшая прошлый матч, сыграет 25 февраля с командой «Лос-Анджелес Лейкерс». «Шарлотт» одержали победу в прошлой игре и в следующий раз клуб встретятся с «Финикс Санз» 25 февраля.