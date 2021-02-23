Торонто, Канада, , 10:39 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флэймз» уверенно с «сухим» счетом обыграл команду «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась победой гостей со счетом 0:3.

В составе победителей голы забили Сэм Беннетт (4-я минута), Мэттью Ткачук (30-я, в большинстве) и Шон Монахан (44-я, в большинстве).

Российские форварды «Торонто» Илья Михеев и Александр Барабанов не отметились в матче результативными действиями, российский голкипер «Калгари» Артём Загидулин не принимал участия в игре.

Отметим, в следующем матче «Калгари», прервавший этой победой серию из трех поражений подряд, снова 25 февраля сыграет с «Торонто», у которого это поражение прервало серию из трех подряд побед.