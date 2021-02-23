Финикс , США, , 10:38 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Финикс Санз Арены» в Финиксе и закончилась победой хозяев со счетом 132:100.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Санз» Девин Букер, который набрал за игру 34 очка.

В составе «Портленда» самым результативным стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, сумевший набрать во встрече 24 очка.

Отметим, это третья подряд победа «Финикса», в следующем матче команда сыграет 25 февраля с «Шарлотт Хорнетс». Для «Портленда» это второе подряд поражение, в следующий раз клуб встретится с «Денвер Наггетс» 24 февраля.