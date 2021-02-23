Москва, 23 февраля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Перечень автомобилей, облагаемых в России повышенным транспортным налогом, будет обновлён в марте 2021 года. Об этом сообщает портал Autonews.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Дополнительный налог на дорогие автомобили стоимостью более 3 млн рублей, получивший название «налог на роскошь», был введён в 2014 году. Первоначальный перечень включал 190 моделей, к 2020 году список был расширен до 1300 моделей автомобилей.

Авторы портала Autonews изучили рынок и предположили, что в обновлённый перечень могут попасть следующие модели: Honda CV-R в комплектации 2.4 CVT Prestige, Hyundai Palisade и Santa Fe (3.5 АТ 4WD High-Tech), Kia Mohave и Sorento (2.2 D DCT AWD), Toyota Fortuner (в комплектациях 2.7 АТ и 2.8 TD AT), Jeep Compass (2.4 АТ AWD S), Mini Countryman JCW и Clubman JCW (2.0 T AT ALL4), некоторые версии Skoda Kodiaq и Skoda Superb, а также Subaru Forester (2.5 CVT).

При расчёте повышенного транспортного налога учитывается возраст автомобиля, мощность двигателя, а также региональный коэффициент.