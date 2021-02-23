Киев, 23 февраля 2021, 10:10 — REGNUM Один военнослужащий украинской армии погиб, один получил ранения в результате обстрелов позиций ВСУ утром 23 февраля, сообщили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ.
В пресс-службе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе также отметили, что украинская сторона направила соответствующую ноту специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Читайте также: В Донбассе в результате пожара погибли трое военнослужащих ВСУ
Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля стало известно о гибели трех украинских военнослужащих в результате пожара.