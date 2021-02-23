Киев, 23 февраля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Один военнослужащий украинской армии погиб, один получил ранения в результате обстрелов позиций ВСУ утром 23 февраля, сообщили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ.

Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«Сегодня, 23 февраля, около 7:00 на направлении Светлодарск в результате обстрела противником наших позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе также отметили, что украинская сторона направила соответствующую ноту специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля стало известно о гибели трех украинских военнослужащих в результате пожара.