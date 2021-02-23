Сан-Хосе, США, , 10:10 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» нанес поражение с разгромным счетом команде «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА Рег.

Игра состоялась на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой гостей со счетом 2:6.

В составе победителей голы забили Матс Цуккарелло (8-я минута), российский нападающий «Миннесоты», также отличившийся одной результативной передачей, Кирилл Капризов (9-я), Иэн Коул (24-я), Маркус Фолиньо (31-я), шведский защитники Юнас Бродин (38-я, в большинстве) и шведский форвард Виктор Раск (57-я, в большинстве).

У «Сан-Хосе» голы забили Брент Бёрнс (1-я) и Логан Кутюр (32-я).

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Миннесота», одержавшая третью подряд победу, 25 февраля сыграет с «Колорадо Эвеланш». «Сан-Хосе», выигравший прошлую встречу, 26 февраля встретится с «Вегас Голден Найтс».