Москва, , 10:03 — REGNUM Ко Дню защитника Отечества ветеран Великой Отечественной войны, кандидат технических наук, инженер-полковник в отставке Николай Петрович Козлов представил свою книгу «Война. Повесть командира полковой батареи» на ступенях «рейхстага» в интерьере панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» в Музее Победы.

Несмотря на преклонный возраст — в марте 2021 года ветерану исполнится 98 лет — Николай Петрович долгое время лично работал над текстом книги, а также сбором всех материалов и фотографий. В 2020 году ветеран смог победить «covid-19» и работа над материалами была продолжена. Книга вышла в печать благодаря поддержке российского издательства «Вече», а также «Российского книжного союза» и представляет особенный интерес для любителей военной истории.

Вместе с тем, работа является не только искренним личным повествованием живого участника событий войны, а также участника подготовки стартов первых спутников Земли и полета первого космонавта Ю.А.Гагарина — «это большое желание от первого лица, через собственные испытания на фронте, через поступки и судьбы своих однополчан, не вернувшихся с войны, рассказать о важности сохранения исторической памяти о Великой Победе и невозможности отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне».

Участниками памятного мероприятия в Музее Победы стали молодые популярные блогеры социальной сети «TikTok», представители молодежных организаций «Российское движение школьников», «Волонтеры Победы», «Молодежка ОНФ», а также участники Большого детского хора имени В. Попова, которые исполнили в финале встречи «Многая лета». Все присутствующие стали участниками съемки документального фильма, а в конце мероприятия каждый получил в подарок от ветерана книгу и памятный личный автограф. Живая благодарная очередь к герою встречи протянулась на несколько десятков метров.

Автор книги Николай Петрович Козлов — Почётный житель города Королёв Московской области. Он родился в 1923 году, боевое крещение принял в 19 лет, 9 октября 1942 г., в качестве штурмана пикирующего бомбардировщика Пе-2 в ходе Сталинградской битвы. Во время второго вылета самолёт был подбит, экипаж чудом спасся. С марта 1943 г., в качестве артиллериста, воевал составе 56-го Гвардейского ордена Ленина Кавалерийского полка на Юго-Западном, Воронежском, Центральном, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Участвовал в Курской битве, освобождении Белоруссии, Украины, Польши, в боях на территории Германии, участвовал в штурме Берлина. День Победы Н.П. Козлов встретил в городе Ратенов в 17 км от реки Эльба.

Николай Петрович Козлов имеет заслуги по развитию ракетно-космической отрасли. Он осуществлял подготовку пункта управления и отслеживания траектории полёта первых спутников Земли, а также полёта первого космонавта Ю.Гагарина. Имеет большой опыт работы с первыми советскими космонавтами, а также с прославленным конструктором С.П. Королевым. Работая в Главном вычислительном центре НИИ-4 Министерства Обороны СССР, Николай Петрович стал участником важнейших событий в сфере освоения космического пространства и становления кибернетики.

Николай Петрович Козлов награжден пятью боевыми орденами: Красного Знамени, Отечественной войны и тремя орденами Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», польской «Свобода и вольность», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «Курская битва», «За Мозырь» и другими государственными и общественными наградами. Ветеран ведет активный образ жизни, занимается патриотическим воспитанием молодого поколения и с оптимизмом относится к жизни.