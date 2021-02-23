Москва, 23 февраля 2021, 10:02 — REGNUM В Москве и Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Синоптики предупреждают, что температура воздуха утром 23 февраля может местами в Московской области опускаться до — 35 градусов Цельсия, а в Москве — до — 30 градусов Цельсия.
До вечера 24 февраля действует предупреждение о гололедице.
Напомним, что на европейской части России сейчас господствует арктический антициклон, принесший сильные морозы. Через несколько дней его влияние может ослабнуть под напором относительно теплого воздуха с Атлантики.