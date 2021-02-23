Киев, , 10:03 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 4182 носителя коронавирусной инфекции, сообщил 23 февраля министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

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Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 1 311 844 носителя SARS-CoV-2, 1 151 777 из них выздоровели (4351 за сутки), 25 309 — скончались (сутки).

В минувшие сутки в медицинские учреждения госпитализировали 1236 пациентов, больных COVID-19.

За сутки максимальное количество инфицированных зафиксировали в Ивано-Франковской области (716), Черновицкой области (468), городе Киеве (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

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