Женева, Швейцария, , 09:37 — REGNUM Широкое распространение цифровых платформ на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции чревато злоупотреблением собираемыми данными, заявил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш в ходе 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

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Гутерриш отметил, что пандемия новой коронавирусной инфекции способствовала более широкому распространению цифровых платформ. Он объяснил, что собираемые этими платформами данные могут использоваться не только в коммерческих целях — для рекламы и маркетинга, но и для «формирования нашего сознания и манипулирования нашим восприятием».

Генеральный секретарь ООН добавил, что правительства должны учитывать эту проблему при формировании нормативно-правовой базы по вопросам разработки и использования цифровых технологий.

«Всё это не научная фантастика и не антиутопический прогноз на XXII век. Это происходит здесь и сейчас. И это требует серьезного обсуждения», — подытожил Гуттериш.