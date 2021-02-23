Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» уверенно с «сухим» счетом обыграл команду «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась в пользу гостей со счетом 0:3.

В составе победителей голы забили оформивший в матче дубль Алекс Так (22-я минута, в большинстве и 27-я) и Джонатан Маршессо (32-я).

Отметим, в следующем матче «Вегас», который этой победой прервал серию из двух подряд поражений, 26 февраля сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». «Колорадо», для которого это поражение стало первым после двух подряд побед, в этот же день встретится с «Миннесота Уайлд».