Роли, США, , 09:41 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу гостей со счетом 2:4.

В составе победителей голы забили Стивен Стэмкос (23-я минута, в большинстве), Виктор Хедман (28-я), чешский форвард «Тампы» Ондржей Палат (49-я) и Алекс Киллорн (60-я, в пустые ворота).

У «Каролины» дубль в матче оформил шведский нападающий клуба Йеспер Фаст (14-я, 40-я, в большинстве).

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился записал на свой счет в матче результативную передачу, российский голкипер команды Андрей Василевский смог отразить 34 из 36 бросков по своим ворота. Российский форвард «Лайтингз» Александр Волков и российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не отметились в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Тампа», которая этой победой прервала серию из двух подряд поражений, 25 февраля снова сыграет с «Каролиной», для которой это поражение стало первым после двух подряд побед.