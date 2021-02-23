Нур-Султан, , 09:40 — REGNUM В Казахстане в 2021 году планируется построить 17 млн квадратных метров жилья, заявил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития республики Бейбут Атамкулов, сообщает 23 февраля Zakon.kz.

«Всего в текущем году предусмотрено сдать 17 млн кв. м жилья, что больше в сравнении с прошлым годом почти на 2 млн кв. м», — сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Как сообщает Zakon. kz, по словам министра индустрии и инфраструктурного развития, строительство планируется за счет всех источников финансирования. Будет построено 163 тысячи жилищ, из которых 6,5 млн кв. м — индивидуальное жилье, 10,5 млн кв. м — многоквартирное жилье.

Атамкулов добавил, что инвестиции в жилищное строительство по сравнению с 2019 годом возросли на 33,6% и составили 2 трлн тенге.

В 2020 году в Казахстане было построено 15,3 млн кв. м жилья (более 140 тыс. жилищ). 38,4 тыс. семей получили государственную поддержку: 28 тыс. получили социальное жилье, 10,4 тыс. — займы на льготных условиях.

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Напомним, по итогам 2020 года Казахстан занял занял первое место среди стран СНГ по строительству жилья.