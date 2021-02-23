Сент-Луис, США, , 09:35 — REGNUM Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» уверенно с «сухим» счетом обыграл команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась победой гостей со счетом 0:3.

В составе победителей голы забили Габриэль Виларди (18-я минута, в большинстве) и Дастин Браун, оформивший в матче дубль (39-я и 59-я, в пустые ворота).

Отметим, в следующем матче «Кингз», одержавшие пятую подряд победу, снова 25 февраля сыграет с «Сент-Луисом», для которого это поражение стало вторым подряд.