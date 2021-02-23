Оренбург, 23 февраля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области 23 февраля с 10:30 по местному времени (08:30 мск) из-за ненастья закрывают дороги для движения транспорта, сообщает Госавтоинспекция региона.

Николай Сверчков. Ямская тройка застигнутая метелью. 1881

Ограничительная мера действуета на трассе Оренбург — Орск (от села Краснощёково Кувандыкского городского округа до поста ДПС ГИБДД города Орска), а также на участке дороги Каменноозерное — Медногорск (от города Медногорск до развилки автодороги Оренбург — Орск).

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбуржью, ведомство функционирует в режиме повышенной готовности. На территории области 23 февраля ожидается комплекс метеорологических явлений: мороз ниже — 25 °C с усилением северного ветра, порывы которого могут достигать 26 м/с.

Автовладельцам рекомендуют отказаться от дальних поездок.