Санрайз, США, , 09:02 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» уступил команде «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайз и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе «Флориды» голы в свой актив записали Аарон Экблад (29-я минута), Кейт Яндл (39-я) и финский форвард российского происхождения Александр Барков (59-я, в пустые ворота).

Автором единственной забитой шайбы «Далласа» стал Блейк Комо (5-я).

Российский голкипер «Старз» Антон Худобин смог отразить 49 из 52 бросков по своим воротам, его российский коллега по клубу — форвард Денис Гурьянов — не отметился в игре результативными действиями. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский не принимал участия в игре.

Отметим, в следующем матче «Даллас», для которого это победой шестое подряд поражение, снова 25 февраля сыграет с «Флоридой», проигравшей предыдущий матч.