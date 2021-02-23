Краснодар, 23 февраля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продлились более шести часов.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Сочи накануне, 22 февраля, и переговоры с Путиным начались около 15:00 по московскому времени. Предметом переговоров был весь комплекс российско-белорусских отношений, в частности, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности.

По словам Лукашенко, почти все дорожные карты взаимодействия двух стран готовы к подписанию. Также Лукашенко поблагодарил Путина за то, что Россия оказывает Белоруссии финансовую помощь в трудные времена.

Владимир Путин в ходе переговоров отметил, что сотрудничество России и Белоруссии востребовано на разных уровнях, в том числе и на региональном. Путин напомнил, что Россия для Белоруссии остается самым крупным торговым партнером.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, в частности вакцинацию. Лукашенко сказал, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» — самая лучшая в мире, и Белоруссия пока будет ее закупать, но уже к осени 2021 года у Минска будет своя вакцина.

В перерывах Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Красной Поляне, а также вместе пообедали.