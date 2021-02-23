Москва, , 08:59 — REGNUM Пилотируемый космический корабль «Союз МС-17» будет перестыкован с модуля Международной космической станции «Рассвет» на модуль «Поиск». Об этом сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков в социальной сети «ВКонтакте».

МКС NASA

Необходимость перемещения корабля связана с подготовкой к запуску нового российского модуля МКС «Наука». Космонавт объяснил, что новый многофункциональный лабораторный модуль будет установлен на место модуля «Пирс».

Этот модуль предназначен для причаливания кораблей серии «Союз» и «Прогресс», а также для обеспечения выхода в открытое космическое пространство. Перед прибытием «Науки» модуль «Пирс» будет отстыкован от МКС и сведён с орбиты.

Кудь-Сверчков сообщил, что операция по перестыковке корабля «Союз МС-17» с «Рассвета» на «Поиск» назначена на 19 марта. В апреле к МКС прибудет пилотируемый корабль «Союз МС-18», который будет состыкован с модулем «Рассвет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что запуск модуля «Наука» запланирован на лето 2021 года.

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